Украинка пострадала во время экстремального развлечения в Египте

Жительница украины решила покататься на водном парашюте. Во время развлечения что-то пошло не так, и туристка врезалась головой в борт проплывавшей мимо лодки. Об этом сообщил Life.

Туристка решила попробовать себя в парасейлинге — экстремальном и крайне популярном на отдыхе виде спорта. Его суть заключается в следующем: человека с помощью тросов прикрепляют к лодке и надевают на него парашют. Затем лодка набирает скорость и таким образом поднимает человека в небо. Во время полета один из поддерживающих девушку тросов оборвался. Она упала в море, а затем волной ее отнесло к катеру, и девушка ударилась головой о борт.

Пострадавшую достали из воды и отвезли на катере на пирс. Однако помочь ей удалось не сразу — на берегу не оказалось ни врачей, ни скорой помощи. Подруги отвели девушку в больницу. На месте стало ясно, что туристка получила сотрясение мозга и трещины в позвонках. Врачам пришлось наложить ей 15 швов.

Представители отеля ответственность за произошедшее признавать не стали. На следующий день они вновь запустили опасное развлечение.