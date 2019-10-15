  • Украинец защитил жену от насильника, а сядет на больший срок, чем он

    15 октября 2019, 16:07

    Ирина Нагайникова

    В Харькове мужчина избил насильника жены и может оказаться в тюрьме на восемь лет. Насильнику же грозит лишь пять лет лишения свободы, сообщил сайт Life.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции Украины.

    В Харькове мужчина избил насильника жены и несколько раз ударил его ножом в область паха.

    После ссоры в кафе жена отправилась домой одна. Догнав ее, мужчина стал свидетелем шокирующего зрелища. «Практически у самого дома ее догнал неизвестный и с применением физического насилия вступил с ней в половую связь. Муж пострадавшей, возвращаясь домой, услышал крики жены о помощи. Он схватил обидчика, ударил его по голове и нанес нападавшему несколько ударов ножом в область паха», — сообщили в Главном управлении Национальной полиции.

    25-летнего насильника доставили в больницу, состояние его оценивают как тяжелое. Против него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит пять лет лишения свободы.

    На 27-летнего мужа потерпевшей также завели уголовное дело, по которому он может оказаться за решеткой на восемь лет.