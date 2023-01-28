Происшествия 28 января 2023, 03:28 Украинец в Польше откусил женщине ухо, а затем угнал ее автомобиль Украинец в Польше напал на местную жительницу, а затем угнал ее машину РИА «Новости»

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Неадекватный мужчина напал на женщину в Польше, откусив кусок уха, а после угнал ее автомобиль. Полиция уже задержала злоумышленника, им оказался 35-летний гражданин Украины. Об этом сообщило польское издание Wydarzenia.

По данным СМИ, это произошло в ночь на 27 января, женщина находилась за рулем автомобиля Citroen. Она остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить украинца. Но вместо того, чтобы спокойно перейти дорогу, мужчина залез к ней в машину и напал на автоледи.

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В полиции рассказали, что украинец откусил женщине кусок уха, а затем вытолкнул ее из машины. После этого он сел за руль, надавил на газ и сбил дорожный знак. Злоумышленник бросил поврежденный автомобиль и убежал. Однако правоохранители быстро нашли и задержали преступника. Сейчас он находится в больнице под наблюдением. Пострадавшей женщине оказали медицинскую помощь.