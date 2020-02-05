    05 февраля 2020, 14:22

    Украинец решил дать взятку работнику таможни в Крыму

    Ольга Ситникова

    Украинец хотел провезти через границу более тонны товара, но сбор оплатить отказался. Вместо этого он попытался дать взятку сотруднику. Об этом сообщила ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Крымской таможни.

    По информации газеты «Взгляд», в пресс-службе отметили, что «на таможенную территорию ЕАЭС ввозились товары для личного пользования, все бывшие в употреблении, а именно: проволока, провода, пластиковые ерши, вальцы, бочки, листы металла и другие товары общим весом 1 тысяч 335 килограммов».

    Инспектор таможни пояснил, что перевозимое имущество нельзя отнести «к товарам для личного пользования». Однако обвиняемый «не желая соблюдать требования таможенного законодательства, (…) предложил взятку должностному лицу таможни в сумме 30 тысяч рублей за беспрепятственный незаконный пропуск ввозимого товара».

    Сотрудники уведомили руководство о попытке подкупа. Гражданину Украины грозит наказание по уголовной статье «Покушение на дачу взятки».