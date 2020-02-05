05 февраля 2020, 14:22
Украинец решил дать взятку работнику таможни в Крыму
Украинец хотел провезти через границу более тонны товара, но сбор оплатить отказался. Вместо этого он попытался дать взятку сотруднику. Об этом сообщила ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Крымской таможни.
По информации газеты «Взгляд», в пресс-службе отметили, что «на таможенную территорию ЕАЭС ввозились товары для личного пользования, все бывшие в употреблении, а именно: проволока, провода, пластиковые ерши, вальцы, бочки, листы металла и другие товары общим весом 1 тысяч 335 килограммов».
Инспектор таможни пояснил, что перевозимое имущество нельзя отнести «к товарам для личного пользования». Однако обвиняемый «не желая соблюдать требования таможенного законодательства, (…) предложил взятку должностному лицу таможни в сумме 30 тысяч рублей за беспрепятственный незаконный пропуск ввозимого товара».
Сотрудники уведомили руководство о попытке подкупа. Гражданину Украины грозит наказание по уголовной статье «Покушение на дачу взятки».