Украинец решил дать взятку работнику таможни в Крыму

По информации газеты «Взгляд», в пресс-службе отметили, что «на таможенную территорию ЕАЭС ввозились товары для личного пользования, все бывшие в употреблении, а именно: проволока, провода, пластиковые ерши, вальцы, бочки, листы металла и другие товары общим весом 1 тысяч 335 килограммов».

Инспектор таможни пояснил, что перевозимое имущество нельзя отнести «к товарам для личного пользования». Однако обвиняемый «не желая соблюдать требования таможенного законодательства, (…) предложил взятку должностному лицу таможни в сумме 30 тысяч рублей за беспрепятственный незаконный пропуск ввозимого товара».

Сотрудники уведомили руководство о попытке подкупа. Гражданину Украины грозит наказание по уголовной статье «Покушение на дачу взятки».