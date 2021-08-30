Украинец погиб после пьянки с друзьями в Ленинградской области

Гражданин Украины, работавший строителем в Санкт-Петербурге, погиб после пьянки с друзьями. О случившемся в полицию сообщил его коллега в ночь на 30 августа. Об этом сообщили «Невские новости».

Тело 51-летнего гражданина Украины обнаружили в строительном вагончике. На его голове была гематома, губа пострадавшего была разбита, на ней запеклась кровь.

Как рассказал заявитель, незадолго до смерти они распивали спиртное компанией из нескольких человек. Рабочий ушел спать. Обнаружили его уже без признаков жизни.

На данный момент полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Решается вопрос об открытии уголовного дела.