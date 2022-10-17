Украинец организовал подпольную нарколабораторию в Подмосковье | 360°

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Украинец организовал подпольную нарколабораторию в Подмосковье

ФСБ ликвидировала открытую украинцем лабораторию по производству мефедрона в Подмосковье

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ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию мощностью более 100 килограммов «мефедрона» в месяц в подмосковном Зарайске. Организатором производства и сбыта наркотиков был 22-летний уроженец Украины, сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

Злоумышленник оборудовал лабораторию в загородном доме.

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«Обнаружены и изъяты прекурсоры и химические реактивы объемом более тонны, наркотическое средство „мефедрон“ общей массой 13,5 килограмма, а также приспособления для его расфасовки», — отметили в пресс-службе регионального УФСБ.

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Удалось установить, что парень покупал рекурсоры и химические реактивы для производства наркотиков «через теневой сегмент ОТКС Интернет». Затем он расфасовывал готовый «мефедрон» и делал закладки в лесополосе Московской и Рязанской областей. Задержанный признал вину и сообщил адреса тайников.

В отношении украинца возбудили уголовные дела о незаконном производстве и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (статья 228.1 УК РФ). Парню может грозить пожизненное лишение свободы.

Наркотики

ФСБ

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