Украинец оказался в розыске после попытки пересечь границу под чужим именем

Максим Балваниязов, пересекая границу через пропускной пункт «Брусничное» Выборгского района Ленинградской области, назвался другой фамилией. Молодой человек представился Максимом Мачульским, которого ищут российские правоохранительные органы. Самозванца задержали пограничники, после чего он был доставлен к инспектору управления МВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга, сообщил портал «Дни.ру».