Украинец оказался в розыске после попытки пересечь границу под чужим именем
Максим Балваниязов, гражданин Украины, попытался пересечь границу Финляндии под чужим именем и оказался в российском федеральном розыске. По ошибке. О курьезном инциденте сообщило ИА «Невские новости».
Максим Балваниязов, пересекая границу через пропускной пункт «Брусничное» Выборгского района Ленинградской области, назвался другой фамилией. Молодой человек представился Максимом Мачульским, которого ищут российские правоохранительные органы. Самозванца задержали пограничники, после чего он был доставлен к инспектору управления МВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга, сообщил портал «Дни.ру».