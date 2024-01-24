Происшествия 24 января 2024, 13:09 Украина знала о маршруте следования рухнувшего Ил-76 с пленными бойцами ВСУ Депутат ГД Попов: Украина знала о маршруте следования Ил-76 с пленными на борту РИА «Новости»

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Украинская сторона знала о маршруте следования потерпевшего крушение Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ. Об этом сообщил депутат Госдумы Евгений Попов в своем Telegram-канале.

«Следом летел еще один Ил-76 с 80 пленными на борту. Его развернули. Ил сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T», — написал парламентарий.

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По его словам, всего должны были обменять 145 пленных бойцов ВСУ.

«Шестьдесят пять из них убили свои же вэсэушники», — добавил Попов.

Военный самолет потерпел крушение под Белгородом 24 января. В Минобороны сообщили, что на борту воздушного судна находились 65 украинских военнопленных. Их перевозили в Белгородскую область для обмена. Также на борту находились трое сопровождающих и шесть членов экипажа.

На место случившегося направили комиссию ВКС. Туда также выехал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.