23 февраля 2023, 14:58
Украина взломала эфир радиостанций «Спутник в Крыму» и «Вера»
РИА «Новости» объяснили взломом появление врезки с речью Буданова в эфире «Веры» в Крыму
Эфир радиостанций «Вера» и регионального «Спутника» взломали в ряде крымских районов. Об этом сообщили РИА «Новости».
Таким образом они объяснили появление обращения главы военной разведки Украины Кирилла Буданова в эфире этих радиостанций вместо запланированных программ.
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Также авторы материала отметили, что представитель ведомства Украины наполнил свою речь угрозами. После обнаружения вмешательства извне вещание оперативно прервали.
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Информацию о взломе журналистам подтвердили в редакции радиостанции «Спутник в Крыму». Также о правдоподобности сообщений о внешнем вмешательстве в эфирную сетку заявили и представители местного министерства внутренней политики, информации и связи.
Изменения в вещании радиостанций зафиксировали в некоторых районах Крыма. При этом в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось.
Специалисты заверили РИА «Новости», что работа «Веры» и регионального «Спутника» скоро возобновится в нормальном режиме.
Крым
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