Происшествия 23 февраля 2023, 14:58 Украина взломала эфир радиостанций «Спутник в Крыму» и «Вера» РИА «Новости» объяснили взломом появление врезки с речью Буданова в эфире «Веры» в Крыму piqsels

Читать 360tv в

Эфир радиостанций «Вера» и регионального «Спутника» взломали в ряде крымских районов. Об этом сообщили РИА «Новости».

Таким образом они объяснили появление обращения главы военной разведки Украины Кирилла Буданова в эфире этих радиостанций вместо запланированных программ.

Реклама

Также авторы материала отметили, что представитель ведомства Украины наполнил свою речь угрозами. После обнаружения вмешательства извне вещание оперативно прервали.

Реклама

Информацию о взломе журналистам подтвердили в редакции радиостанции «Спутник в Крыму». Также о правдоподобности сообщений о внешнем вмешательстве в эфирную сетку заявили и представители местного министерства внутренней политики, информации и связи.

Изменения в вещании радиостанций зафиксировали в некоторых районах Крыма. При этом в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось.

Специалисты заверили РИА «Новости», что работа «Веры» и регионального «Спутника» скоро возобновится в нормальном режиме.