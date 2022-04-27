Украина трижды обстреляла Первомайск и Ирмино в ЛНР

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало три артобстрела населенных пунктов Первомайск и Ирмино за минувшие сутки. Ежедневная сводка опубликована в Telegram-канале.

Украинские формирования выпустили 22 снаряда калибром 122 миллиметра и 20 снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Тем временем в ДНР минувшим утром вновь атаковали Ясиноватую. В 07:03 вооруженные формирования Украины выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра со стороны Авдеевки, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Обстрелам подвергаются также российские приграничные территории. Огонь велся по двум селам Белгородской области 26 апреля, пострадали мирные жители. Сегодня в регионе загорелся склад боеприпасов, обстоятельства произошедшего выясняются.