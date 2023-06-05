Происшествия 05 июня 2023, 16:07 Украина создала сеть диверсантов в России для терактов на важных объектах CNN сообщил о создании в России сети вооруженных беспилотниками украинских диверсантов РИА «Новости»

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Сеть завербованных Украиной диверсантов начала действовать на территории России. Они атакуют важные объекты при помощи беспилотников. Об этом со ссылкой на источники в американской разведке сообщил телеканал CNN.

По словам собеседников, именно участники одной из диверсионных групп стояли за атакой дронов на Кремль в начале мая. Источники не ответили на вопрос о причастии завербованных к атаке беспилотников на Москву и попытке поразить нефтеперерабатывающие заводы на юге России.

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По данным издания, для проведения терактов на важных объектах диверсанты используют только украинские беспилотники, чтобы не ставить в неудобное положение западные страны. Летательные аппараты провозят через границу контрабандой или присылают по частям, чтобы участники движения могли их собрать самостоятельно и использовать для нанесения ударов.

Участие в вербовке, уточнил CNN, принимали представители украинской разведки. Президент страны Владимир Зеленский определил общие параметры, как могут действовать спецслужбы, уточнив, что не каждая операция требует его согласия.

По словам представителя разведки Великобритании, все атаки диверсионных групп и беспилотников в приграничных российских регионах направлены на перетягивание военных сил для укрепления обороны российской границы. Такие действия помогут ВСУ в предстоящем контрнаступлении.

Беспилотники ударили по куполу Сенатского дворца московского Кремля в ночь на 3 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в результате происшествия повреждения получили два медных листа, которыми покрыта поверхность здания. Никаких других разрушений дроны не нанесли. Песков особо подчеркнул, что в ночь нападения президента России Владимира Путина в Кремле не было.