Важное 21 июня 2023, 09:26 Украина пыталась атаковать территорию Подмосковья тремя беспилотниками Минобороны сообщило о попытке атаки трех украинских БПЛА в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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Киевский режим попытался совершить атаку на территорию Подмосковья, используя три беспилотника самолетного типа. Действия противника пресекло Минобороны. Информация об этом появилась в официальным Telegram-канале ведомства.

По данным министерства, дроны, появившиеся на территории Московской области, подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате БПЛА потеряли управление и рухнули на землю.

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«В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — заключили в Минобороны.

Ранее о ЧП в Наро-Фоминском городском округе сообщил в своем Telegram губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По информации главы региона, в результате противодействия военных два беспилотника упали около 05:30 и 05:50 на подлете к складам одной из воинских частей.

Воробьев также обратил внимание, что при падении дронов никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали. Он подчеркнул, что на месте происшествия ведут проверку сотрудники спецслужб.

«Территория сейчас оцеплена. Прошу жителей сохранять спокойствие», — заключил губернатор.