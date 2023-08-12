Важное 12 августа 2023, 19:14 Украина пыталась атаковать объекты на территории России беспилотником — Минобороны Минобороны: ВСУ пытались атаковать объекты в России, беспилотник сбили РИА «Новости»

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ВСУ попытались организовать террористическую атаку на объекты в России при помощи беспилотника, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что вражеский дрон уничтожили над Белгородской областью.

«Сегодня около 17:30 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в министерстве.

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Там добавили, что системы ПВО обнаружили аппарат и уничтожили его в небе над Белгородской областью. В результате ЧП никто не пострадал, разрушений нет.

О срабатывании установок сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, беспилотник сбили на подлете к Шебекину. Местные жители услышали взрыв, после чего увидели в небе «что-то, спускающееся на парашюте». По неподтвержденным данным, это могла быть взрывчатка с пораженного дрона.

В этот же день ВСУ дважды попытались атаковать Крымский мост, используя переделанные в боевые ракеты от комплекса С-200. Снаряды перехватили и уничтожили, а официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что Россия не оставит без ответа действия Украины.