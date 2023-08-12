Важное 12 августа 2023, 13:57 Украина попыталась ударить по Крымскому мосту из С-200 — Минобороны Минобороны: ВСУ пытались ударить по Крымскому мосту из установок С-200 РИА «Новости»

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Украина предприняла попытку террористического удара по Крымскому мосту, выпустив зенитную управляемую ракету из комплекса С-200, сообщили в Минобороны России. Там уточнили, что система ПВО обнаружила снаряд и перехватила его в воздухе.

«Около 13 часов (по московскому времени — прим. ред.) киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант», — сообщили в министерстве.

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В Минобороны подчеркнули — украинскую ракету своевременно обнаружили и перехватили в воздухе. В результате ЧП никто не пострадал, разрушений нет.

Днем 12 августа над Крымским мостом заметили густой дым. Автомобильное движение временно перекрыли, а о ситуации высказался глава республики Сергей Аксенов. По его словам, над переправой сработали системы ПВО, конструкции повреждений не получили. Советник Аксенова Олег Крючков добавил, что дымовую завесу организовали спецслужбы. Он пообещал, что в скором времени на переправе возобновят движение.