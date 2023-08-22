Происшествия 22 августа 2023, 03:48 Украина попыталась атаковать объекты в России четырьмя БПЛА — Минобороны Минобороны: системы ПВО сбили четыре украинских дрона при попытке атаковать РФ РИА «Новости»

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Российские системы ПВО пресекли попытку Киева атаковать беспилотниками объекты на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России в Telegram-канале.

«Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области. Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области», — говорится в сообщении.

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По данным Минобороны, в результате пресеченной атаки пострадавших нет.

Сбитый системой ПВО беспилотник нарушил остекление в многоэтажном доме в Красногорске. По информации экстренных служб, повреждено несколько припаркованных у дома машин.

Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово объявили режим «Ковер», приостановили вылет и приземление ряда рейсов. Информацию подтвердили в авиационных службах.