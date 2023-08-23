Происшествия 23 августа 2023, 04:11 Украина попыталась атаковать Москву тремя беспилотниками МО: украинские войска пытались атаковать Москву тремя беспилотниками Соцсети

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Российские силы ПВО пресекли новую попытку ВСУ атаковать Москву беспилотниками. Об этом сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.

В публикации сказано, что киевский режим запустил три БПЛА самолетного типа в сторону Москвы.

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«Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского городских округов Московской области», — уточнили в ведомстве.

Еще один дрон подавили средства радиоэлектронной борьбы. Аппарат потерял управление и потерпел крушение, столкнувшись со строящимся зданием комплекса Москва-Сити. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее в Сети появились кадры с моментом взрыва в районе башен Москва-Сити. На них можно разглядеть яркую вспышку, следом за которой раздался громкий взрыв. Как сообщили в экстренных службах, в строящемся здании, в которое попал сбитый дрон, выбило оконные проемы.