Происшествия 25 мая 2023, 13:15 Украина подготовила провокацию с ядерным топливом в Харькове ТАСС: Украина устроит провокацию с подрывом хранилища ядерного топлива в Харькове РИА «Новости»

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На фоне провала военной кампании киевский режим решил устроить провокацию. В Харькове подорвут хранилище отработанного ядерного топлива и обвинят в этом Россию, предупредил источник ТАСС.

По его словам, на Украине подготовили очередную провокацию и с высокой степенью вероятности осуществят ее.

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Киевский режим запланировал подорвать расположенное в Харькове хранилище с отработанным ядерным топливом и обвинить российские войска в нанесении по нему ракетного удара.

«В результате ущерб от катастрофы будет не только на востоке Украины, но и в России, Белоруссии и на территории государств ЕС», — сказал собеседник агентства.

Руководство Украины решится на этот отчаянный и негуманный шаг, по его словам, из-за отсутствия успехов на поле боя и должной реакции со стороны Запада на обстрелы российских регионов.

Осенью 2022 года Минобороны России уличило Украину в планах сбросить на свою территорию «грязную бомбу» и обвинить в этом противника. Офис президента Владимира Зеленского обсуждал с британскими партнерами технологию создания ядерного оружия.