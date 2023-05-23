23 мая 2023, 14:32
Украина перешла к террористическим акциям против мирных россиян — Минобороны
Минобороны: киевский режим перешел к террористическим акциям против мирных россиян
Киевский режим после поражения в Артемовске перешел к реализации террористических акций против мирного населения России. Об этом заявили в Минобороны.
В ведомстве прокомментировали ход контртеррористической операции в Белгородской области 22 мая, где после обстрелов международного пункта пропуска «Козинка» и ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области произошло вторжение подразделения украинского националистического формирования.
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В рамках КТО благодаря работе авиации, ударам артиллерии и активным действиям подразделений прикрытия госграницы ЗВО националистические формирования заблокировали и разгромили.
«Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации», — подчеркнули в министерстве.
В результате российские военные уничтожили более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
Минобороны РФ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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