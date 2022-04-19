Украина обстреляла село в Белгородской области

Белгородская область подверглась обстрелу со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Огонь велся по селу Головчино.

Оно расположено в Грайворонском районе, недалеко от границы. Есть разрушения. Проводится подомовой обход.

«Есть пострадавший, это местная жительница. Ей сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Вячеслав Гладков.

На минувшей неделе Украина вела огонь по селам Журавлевка и Сподарюшино в Белгородской области. Повреждения получили жилые дома и социальные объекты, травмированы один мужчина и двое детей. Были эвакуированы жители села Безымено.

Тогда же произошел обстрел по территории Брянской области, тоже граничащей с Украиной. В селе Климово одноименного района Брянской области пострадали восемь человек, в том числе маленький мальчик — его доставили на лечение в Москву. По факту обстрела было возбуждено уголовное дело.