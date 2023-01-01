Происшествия 01 января 2023, 18:04 Украина обстреливала аэродром в Энгельсе ради медиаэффекта МК: обстрел аэродрома в Энгельсе со стороны ВСУ связан с удаленностью объекта от ПВО РИА «Новости»

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Аэродром в Энгельсе попал под удары со стороны ВСУ из-за желания Украины создать инфошум. Таким мнением в беседе с «Московским комсомольцем» поделились несколько военных экспертов.

По словам директора Музея ПВО Юрия Кнутова, аэродром в Энгельсе привлекателен маршрутом подлета.

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«В случае успешного поражения хотя бы одного самолета, можно раскрутить пиар-кампанию об очередной „перемоге“», — сказал он.

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Также Кнутов сказал, что ВСУ выбрали аэродром для обстрелов из-за небольшой дальности и самого маршрута.

Причина долета боеприпасов до объекта — удаленность территории от систем ПВО. Такое мнение выразил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«На пути следования дронов, когда они выходят на свой маршрут, нет комплексов ПВО, которые бы прервали их полет», — поделился он.

Также эксперт отметил, что ВСУ неспроста обстреливали аэродром именно ночью. По его словам, в это время системы ПВО менее эффективны.