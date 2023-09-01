Происшествия 01 сентября 2023, 13:18 Украина не прекратила атаки на объекты атомной инфраструктуры — Росатом Глава Росатома Лихачев: атомные объекты России остались целью Украины РИА «Новости»

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Военные Украины не прекратили попытки поразить объекты атомной инфраструктуры России. Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сказал журналистам после открытого урока в «Сириусе», что это повод для беспокойства. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы видим, что атомная инфраструктура не выходит из целей киевских властей, это очень беспокоит», — сказал он.

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Руководству Запорожской атомной электростанции, по словам Лихачева, удалось противостоять угрозам на фоне обстрелов. Он понадеялся, что в сотрудничестве с властями Запорожской области и МАГАТЭ удастся обеспечить безопасность объекта.

Обстановку в Энергодаре глава Росатома назвал напряженной. Вооруженные силы Украины не прекратили обстрелы домов и гражданской инфраструктуры. Лихачев сказал, что жителей города и работников станции пытались запугать.

Министр обороны России Сергей Шойгу предупреждал, что действия ВСУ спровоцируют ядерную катастрофу. По его словам, они использовали в атаках тяжелые виды вооружений.