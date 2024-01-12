Происшествия 12 января 2024, 12:21 Украина направила беспилотник на реанимобиль с ранеными в ДНР Мэр Горловки Приходько: дрон ВСУ попал в реанимобиль, два человека погибли Rizek Abdeljawad/XinHua/globallookpress

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Во время атаки ВСУ один из беспилотников попал в реанимобиль в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки. Погибли два человека, еще трое пострадали, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Реанимобиль столкнулся с прямым попаданием дрона, когда горловские врачи эвакуировали энергетиков, раненных при обстреле ВСУ. Жертвами атаки стали фельдшер и работник энергопоставляющей компании, трое медработников ранены. Приходько уточнил, что в общей сложности при обстреле Гольмовского ранения получили шесть человек.

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За последние сутки Горловку обстреливали 17 раз. С 24 февраля 2022 года там погибли более 140 человек, еще 547 получили ранения. Повредились 2,6 тысячи частных домов и свыше тысячи многоквартирных.

При атаке на Горловку 9 января погиб один человек. Удар нанесли по жилому массиву при помощи кассетных боеприпасов.