01 августа 2023, 11:52
Украина фактически признала причастность к атаке дронов на Москву
Советник главы офиса Зеленского Подоляк после атаки БПЛА пообещал еще больше дронов
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк после очередных атак беспилотников на Москву пообещал, что в будущем количество дронов может увеличиться. Об этом он сообщил в Twitter.
«Больше неопознанных дронов, больше краха, больше конфликтов», — написал Подоляк.
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В ночь на вторник, 1 августа, украинские националисты попытались тремя БПЛА атаковать объекты в Московской области и Москве. Системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Наро-Фоминским и Одинцовским районами, еще один подавили силами РЭБ в районе Москва-Сити.
Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что падение дрона вызвало повреждение фасада одного из зданий на 21-м этаже. Информация о пострадавших не поступала.
Сенатор Григорий Карасин заявлял, что запуски БПЛА в сторону Москвы и Подмосковья приближают нынешний киевский режим к логичному финалу.
Беспилотники
Украина
Москва 2023
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