Происшествия 01 августа 2023, 11:52 Украина фактически признала причастность к атаке дронов на Москву Советник главы офиса Зеленского Подоляк после атаки БПЛА пообещал еще больше дронов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк после очередных атак беспилотников на Москву пообещал, что в будущем количество дронов может увеличиться. Об этом он сообщил в Twitter.

«Больше неопознанных дронов, больше краха, больше конфликтов», — написал Подоляк.

Реклама

В ночь на вторник, 1 августа, украинские националисты попытались тремя БПЛА атаковать объекты в Московской области и Москве. Системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Наро-Фоминским и Одинцовским районами, еще один подавили силами РЭБ в районе Москва-Сити.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что падение дрона вызвало повреждение фасада одного из зданий на 21-м этаже. Информация о пострадавших не поступала.

Сенатор Григорий Карасин заявлял, что запуски БПЛА в сторону Москвы и Подмосковья приближают нынешний киевский режим к логичному финалу.