Происшествия 13 августа 2023, 11:46 Украина атаковала беспилотником Белгородскую область Минобороны РФ: ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью РИА «Новости»

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Россия пресекла попытку киевского режима совершить террористическую атаку 13 августа в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Вооруженные силы Украины пытались ударить по региону дроном самолетного типа около 11:00.

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«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — передали в ведомстве.

К счастью, обошлось без пострадавших. Разрушений на территории региона нет.

Накануне, 12 августа, ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками трижды за сутки. Два БПЛА удалось сбить, один попал в инфраструктурный объект связи. При падении дрона в селе Беловское в частном доме повредило кровлю, окна и веранду. В тот же день украинские боевики выпустили по населенным пунктам области почти десять снарядов.