Происшествия 28 декабря 2023, 13:24 Уклониста от армии лишили российского гражданства в Москве МВД Москвы: 23-летнего уклониста от армии лишили российского гражданства РИА «Новости»

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Сотрудники московской полиции отобрали российское гражданство у двух мужчин за нарушение законов России. Один из молодых людей уклонялся от службы в армии, а второй попался с наркотиками, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что 23-летний мужчина, зная, что по закону обязан защищать Отечество, проигнорировал призыв на военную службу, не имея на то законных оснований. Он не встал на учет в военкомат и избегал вручения повестки.

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Полицейские разыскали уклониста в районе Кунцево и привезли в местный военный комиссариат. Там после пройденной медкомиссии молодого человека признали годным к военной службе. Однако в указанную дату он не явился к месту отправки в армию.

Второго 20-летнего нарушителя задержали полицейские на Авиационной улице почти с тремя граммами мефедрона.

Против обоих мужчин возбудили уголовные дела и лишили их российского гражданства.

В Москве также возбудили два уголовных дела против уроженцев Таджикистана из-за уклонения от прохождения военной службы. Их объявили в розыск в октябре.