Уходивший от погони таксист вытолкнул из салона пассажирку

«Минувшей ночью полицейские, применив табельное оружие, задержали водителя такси, который, уходя от погони, вытолкнул на проезжую часть женщину-пассажира», — пояснили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Газета.ru» написала, что авто пролетело на красный сигнал светофора на пересечении проспекта Ветеранов и Авангардной улицы, но на требование инспекторов ДПС остановиться водитель не отреагировал. Он помчался дальше, притормозил и выкинул из салона женщину.

Пассажирка не пострадала, а остановить таксиста удалось только с помощью стрельбы.