23 сентября 2020, 16:26
Уходивший от погони таксист вытолкнул из салона пассажирку
23 сентября на улицах Санкт-Петербурга со стрельбой полицейские останавливали машину такси. Водитель не стал останавливаться по требованию, а также выкинул пассажирку на дорогу прямо на ходу. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Минувшей ночью полицейские, применив табельное оружие, задержали водителя такси, который, уходя от погони, вытолкнул на проезжую часть женщину-пассажира», — пояснили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«Газета.ru» написала, что авто пролетело на красный сигнал светофора на пересечении проспекта Ветеранов и Авангардной улицы, но на требование инспекторов ДПС остановиться водитель не отреагировал. Он помчался дальше, притормозил и выкинул из салона женщину.
Пассажирка не пострадала, а остановить таксиста удалось только с помощью стрельбы.