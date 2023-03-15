Эксклюзив 15 марта 2023, 18:51 Уходил в запой. Дочь угрожавшего школьнику пистолетом жителя Химок рассказала об отце Дочь угрожавшего пистолетом школьнику жителя Химок связала агрессию отца с пьянством РИА «Новости»

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Житель Химок приставил пистолет к виску школьника, который сел на скамейку у подъезда. Вооруженный человек заявил, что лавка находится в его собственности и у него есть документы. Дочь мужчины связала агрессию отца с пьянством.

«Когда он запое, он что угодно может творить, это непредсказуемо. Как, наверное, и любой человек, находящийся в алкогольном опьянении», — отметила девушка.

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По ее словам, отец проживает с ее матерью. Но женщина не жаловалась дочери на поведение мужа. Девушка думала, что у родителей все хорошо. Для нее инцидент во дворе стал полной неожиданностью.

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Дочь жителя Химок призналась, что уже давно не общается с отцом, не интересуется его жизнью и ничего не хочет знать о пьяных выходках родителя.

«Я без понятия, с ним не общаюсь. Знаю, что выпивает. Мне как-то неинтересно, чем он там занимается, меня не трогает — и ладно», — добавила девушка.

Сотрудники полиции начали проверку по факту происшествия в Химках, угрожавшего школьникам пистолетом мужчину задержали.