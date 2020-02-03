03 февраля 2020, 04:32
Школы на Дальнем Востоке эвакуировали из-за угрозы отравления газом
Дальневосточные школы в понедельник, 3 февраля эвакуируют. Как сообщил ТАСС, детей и сотрудников вывели из всех школ Хабаровска и Благовещенска. Их разместят в соседних социальных объектах.
В нескольких учебных заведениях это связано с угрозой распространения нервно-паралитического газа.
«В три школы поступили сообщения об угрозе без привязки к определенным школам. Поэтому принято решение эвакуировать все учреждения», — сообщили в администрации.
Сообщения об опасности поступили и в школы в Комсомольске-на-Амуре. Там вывели 25 тысяч детей из 37 школ. Их распустили по домам.
В данный момент проводится проверка зданий.