Школы на Дальнем Востоке эвакуировали из-за угрозы отравления газом

В нескольких учебных заведениях это связано с угрозой распространения нервно-паралитического газа.

«В три школы поступили сообщения об угрозе без привязки к определенным школам. Поэтому принято решение эвакуировать все учреждения», — сообщили в администрации.

Сообщения об опасности поступили и в школы в Комсомольске-на-Амуре. Там вывели 25 тысяч детей из 37 школ. Их распустили по домам.

В данный момент проводится проверка зданий.