Происшествия 06 июня 2023, 08:42 Угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала после прорыва Каховской ГЭС нет Угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала после прорыва Каховской ГЭС не РИА «Новости»

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Угроза обезвоживания Северо-Крымского канала после прорыва Каховской ГЭС отсутствует. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

«Угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала нет (а то крымчане заволновались)», — отметили в сообщении.

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В администрации пояснили, что головная станция Северо-Крымского канала находится выше плотины. Вода зашла в дачные поселки и Цюрупинск с Голой Пристанью. Ее максимальный подъем — 12 метров.

«В этих населенных пунктах нет света и воды, жители сами уехали», — уточнили в сообщении.

По данным администрации Новокаховского городского округа, вода сойдет через пару дней.

Ранее в экстренных службах рассказали, что разрушены 11 из 28 пролетов Каховской ГЭС, в зоне подтопления могут оказаться 80 населенных пунктов. Атака на станцию произошла около 02:00 6 июня, повреждения получила верхняя часть ГЭС.