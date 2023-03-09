Происшествия 09 марта 2023, 11:33 Угрозы нарушения безопасности после обесточивания Запорожской АЭС нет Руководство Запорожской АЭС: угрозы нарушения безопасности на станции нет РИА «Новости»

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Угрозы нарушения безопасности на ЗАЭС в Энергодаре после обесточивания не существует. Об этом на своей странице в Telegram сообщила пресс-служба станции.

«Угроз нарушений пределов безопасности [АЭС] нет», — сказано в сообщении.

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Представители Запорожской АЭС добавили, что запасов топлива там достаточно для обеспечения работы дизель-генераторов. Кроме того, их постоянно пополняют.

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«Сегодня ночью в результате короткого замыкания на линии между Южно-Украинской АЭС и Днепровской подстанцией на Запорожской АЭС действиями автоматики запустили дизель-генераторы для обеспечения собственных нужд станции», — отметили в пресс-службе станции.

В этот момент системы безопасности сработали нормально. Кроме того, радиационный фон на ЗАЭС и близлежащей территории не изменился. Он остался на уровне, который соответствует нормам нормальной эксплуатации энергоблоков, а также не превышает «естественных фоновых природных значений».

Специалисты перевели пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС в режим холодного останова, таким образом четыре энергоблока станции теперь находятся в таком состоянии. Ранее представитель администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские власти полностью обесточили ЗАЭС.