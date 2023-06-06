Происшествия 06 июня 2023, 10:01 Угрозы для Запорожской АЭС не нашли после ЧП на Каховской ГЭС Глава Запорожской АЭС Черничук: для станции нет угрозы из-за ЧП на Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Запорожской АЭС ничего не угрожает из-за разрушений на Каховской ГЭС. Такое заявление сделал директор ЗАЭС Юрий Черничук. Его слова появились в официальном Telegram-канале станции.

«В связи с ситуацией на плотине Каховской ГЭС сообщаю: на данный момент угроз безопасности Запорожской АЭС нет», — сказал он.

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По его словам, уровень воды в пруду-охладителе —16,67 метра, не изменился. Черничук подчеркнул, что сотрудники ЗАЭС держат ситуацию под контролем.

Каховская ГЭС оказалась под ударом прошлой ночью, станция получила повреждения. По неподтвержденных данным, ВСУ могли вести атаку с помощью реактивной системы залпового огня «Ольха».

В результате случившегося задвижки на гидроэлектростанции разрушилась, также произошел сброс воды ниже по течению. Порядка 80 населенных пунктов могут оказаться в зоне подтопления.