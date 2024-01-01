Происшествия 01 января 2024, 12:21 Угрозу цунами объявили в районах Приморья и на Сахалине Власти Владивостока и Находки объявили об угрозе цунами РИА «Новости»

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Землетрясения у побережья Японии стали причиной объявления угрозы цунами в восточных районах российского Приморья и на Сахалине. Об угрозе прихода высоких волн жителей предупредили администрации Владивостока и Находки в своих Telegram-каналах.

Все находящиеся в море суда попросили срочно вернуться на берег.

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«Согласно информации Центра „Цунами“, волна ожидается со стороны Уссурийского залива. Высота волны составит 0,3 метра. Опасное явление достигнет берегов Владивостока в 19:36», — указали в публикации администрации города.

Власти Находки уточнили, что к их району большая волна может прийти раньше. Раньше всех, около 18:42, цунами ожидается в самом близком к заливу районе Врангель. К Находке и Ливадии волны подойдут в 18:51 и 18:59 соответственно.

«По данным специалистов Управления по обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Находки, опасности для населения нет», — подчеркнули в сообщении.

Тревогу из-за прихода цунами объявили на Сахалине. Как сообщила пресс-служба областного главка МЧС, ожидаемая высота волны у побережья Невельского района составит не более 50 сантиметров. Угрозы для жителей она не представляет, поэтому всем необходимо сохранять спокойствие. В ведомстве подчеркнули, что эвакуации населения не требуется.

Серия мощных землетрясений магнитудой от 4,3 до 7,6 произошла в западных префектурах Японии. Правительство страны создало экстренный штаб для принятия необходимых мер для эвакуации и помощи жителям в пострадавших районах. По прогнозам синоптиков, подземные толчки могут привести к обрушению цунами на западное побережье.