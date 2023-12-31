Происшествия 31 декабря 2023, 16:18 Угрозу ракетной опасности в очередной раз объявили в Белгороде Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности в городе

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Звуки сирен прозвучали в Белгороде. Жителей города попросили оставаться дома и не выходить на улицу. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Белгорода.

Горожанам рекомендовали не подходить к окнам.

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«Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома», — отметили в пресс-службе.

Сирены воздушной тревоги сработали в Белгороде и утром 31 декабря. Жители спускались в укрытия, чтобы переждать ракетную опасность.

ВСУ атаковали город днем 30 октября, от ударов погибли 24 человека, более 100 белгородцев пострадали. Тяжелораненых забрал спецборт МЧС, который доставил их в подмосковный аэропорт Жуковский. Всего в Москву транспортировали 25 человек, в том числе шесть детей. Во время перелета пострадавших сопровождали на борту сотрудники Минздрава, психологи МЧС и врачи отряда «Центроспас».

Действия украинских боевиков осудили в ООН. Помощник генсека организации Халед Хиари назвал обстрелы нарушением международных норм и призвал ВСУ прекратить атаковать населенные пункты и мирных жителей.