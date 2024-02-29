Важное 29 февраля 2024, 21:45 Угрозу ракетной опасности объявили в Курской области Губернатор Старовойт сообщил о ракетной опасности в Курской области РИА «Новости»

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Режим ракетной опасности ввели в Курске и Курской области. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале.

«Курск и Курский район — ракетная опасность! В Курской области запустили систему оповещения населения», — написал он.

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Старовойт призвал жителей региона, которые находятся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой. А тех, кто находиться на улице, попросил зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Несколько дней назад украинские боевики атаковали сразу три района Курской области — Глушковский, Кореневский и Суджанский. Среди мирных жителей никто не пострадал. В частных домовладениях выбило окна, также пострадали крыши и фасады.

В ночь на 25 февраля власти Курской области объявляли ракетную опасность. Причины не назывались. Спустя полтора часа ее отменили.