Происшествия 13 марта 2024, 01:29 Угрозу ракетной опасности объявили в двух округах Белгородской области Пресс-служба МЧС

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В Губкинском и Старооскольском городских округах объявили угрозу ракетной опасности. Об этом мэрия Белгорода сообщила в своем Telegram-канале.

«По возможности оставайтесь дома и подходите к окнам», — отметили в сообщении.

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Белгородские власти второй раз за сутки сообщают об угрозе ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах. До этого ракетную опасность объявили в Курской области.

Местных жителей призывали спуститься в укрытиях. Чуть позже российские силы ПВО ликвидировали беспилотник ВСУ над Фатежским районом.

В Воронежской области 12 марта также объявили режим ракетной опасности. Жителям рекомендовали спрятаться в помещениях без окон. Ночью военные уничтожили один дрон над территорией региона, никто не пострадал.