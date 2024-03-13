Важное 13 марта 2024, 14:14 Угрозу ракетной опасности объявили в Белгороде Мэрия Белгорода объявила угрозу ракетной опасности РИА «Новости»

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Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Внимание! Белгородский район и город Белгород, ракетная опасность! Оставайтесь дома, не выходите на улицы. Не подходите к окнам», — заявили в пресс-службе мэрии.

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Кроме того, ракетную опасность объявили на территории Грайворонского и Шебекинского городских округов.

Также ранее в среду угрозу ударов с воздуха объявляли на территории Курска. Глава региона Роман Старовойт отмечал, что находиться на улице небезопасно и призвал местных жителей укрыться в убежищах или зданиях.

Утром 13 марта украинские беспилотники атаковали Белгород, один из них врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва повреждения получили кровля и фасад здания, а также окна двух образовательных учреждений поблизости.