Происшествия 28 апреля 2023, 08:22 Угрозу населенным пунктам из-за пожаров сняли в Курганской области МЧС: в Курганской области сняли угрозу населенным пунктам из-за пожаров РИА «Новости»

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В Курганской области сняли угрозу населенным пунктам из-за природных пожаров. Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального главка МЧС.

В ведомстве отметили, что в область перебросили дополнительные силы — аэромобильные группировки из Челябинской и Тюменской областей и Уральского учебно-спасательного центра. Утром 28 апреля в регионе приземлился самолет-амфибия Бе-200 ЧС.

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Подразделения МЧС, вертолет Ми-8 и самолеты Ил-76 и Бе-200 ЧС будут работать в Кургане, Кургане, Кетовском, Каргапольском и Шатровском муниципальных округах, уточнили в пресс-службе.

По данным МЧС, в общей сложности с природными пожарами борются 438 человек и 122 единицы техники.

Накануне огонь охватил деревню Логоушка. Пожар распространился на шести тысячах «квадратах» и затронул 20 жилых домов и 20 построек. Площадь горения сухой растительности составила 80 гектаров. Поздно вечером в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в районе деревни Логоушки и в микрорайоне Утяк.

За сутки авиация МЧС России совершила 13 сбросов воды общим объемом 78 тонн.