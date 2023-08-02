Важное 02 августа 2023, 13:36 Угрожавший взорвать гранату на трассе в Уфе дезертир сдался Глава Башкирии Хабиров уговорил угрожавшего подорвать трассу дезертира сдаться Скриншот видео

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Перекрывший Нагаевское шоссе в Уфе мужчина с гранатой сдался после разговора с главой республики Радием Хабировым. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы региона сообщило РИА «Новости».

По предварительным данным, мужчиной с боеприпасом оказался военнослужащий доброволец, покинувший часть. За дезертирство против него завели уголовное дело.

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Telegram-канал Mash Batash уточнил, что до боевых действий доброволец не доехал, а находился в Ростовской области, откуда сбежал. На время следствия его перевезли в республику, где оставили в местной военной части.

Дорогу он перекрыл во время поездки на психиатрическое освидетельствование в селе Базилевка.

Сотрудники правоохранительных органов заблокировали трассу. На место также прибыли медики и сотрудники МЧС. В ходе переговоров мужчина потребовал отменить его уголовное преследование и привезти на место главу республики Радия Хабирова.

Руководитель Башкирии прибыл и вступил в беседу с вооруженным гранатой мужчиной. В результате Хабиров уговорил его сдаться в руки правоохранителей. Боеприпас передали саперам.

Ранее «360» показал видео с перекрытой трассы в Башкирии.