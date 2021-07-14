Житель Иркутска, который угрожал спрыгнуть с балкона вместе с ребенком, постоянно подозревал жену в изменах. Из-за ревности он ходил к гадалке, устанавливал скрытые камеры и GPS-маячки. Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot.

Иркутянин, который накануне угрожал спрыгнуть с 14-го этажа, стоя на карнизе с внешней стороны балкона с ребенком на руках, таким образом хотел насолить своей супруге. Мужчина давно подозревал ее в изменах. Из-за этого он ходил к гадалке, но даже узнав, что его жена хранит верность, не поверил чародейке.

Дебошир рассказал, что ему изменяла его первая жена. Поэтому он все время подозревал свою нынешнюю супругу. Мужчина устанавливал скрытые камеры, подкладывал GPS-маячки. Он оформил ей сим-карту на свое имя, чтобы получать распечатки звонков.

Мужчина избивал обеих своих жен. И у бывшей супруги он тоже крал ребенка.

Однако на работе о мужчине отзываются только положительно. Коллеги говорят, что он добрый, открытый и отзывчивый. Им он рассказывал, что его жена страдает от алкоголизма, он пытается ее вылечить, но кодирование не помогает.

Трехлетнего сына, которым он размахивал на балконе, мужчина собирался оставить себе после развода. И для этого уже начинал готовить документы.