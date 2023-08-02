Эксклюзив 02 августа 2023, 21:27 Угрожавший пистолетом медработнику в травмпункте в Москве имел судимость ГУ МВД по Москве: угрожавший медику в травмпункте пистолетом мужчина имеет судимость

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Мужчина угрожал медицинскому работнику в травмпункте на улице Стромынка в Москве пневматическим пистолетом. Причиной стал вспыхнувший между ними конфликт. Как сообщили «360» в пресс-службе столичного ГУ МВД России, никто не пострадал.

Сообщение о хулиганстве в медицинском учреждении поступило в полицию около 19:30 по московскому времени. На место сразу выехали полицейские и задержали злоумышленника.

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«Предварительно установлено, что мужчина в ходе конфликта с медработником стал угрожать пневматическим пистолетом. Выстрелов гражданин не производил, пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе.

Дебошира доставили в территориальный отдел полиции. Проводится проверка, подчеркнули в ведомстве. По имеющимся данным, задержанный — 52-летний Сергей Обухов. По данным источника, мужчина имеет судимость. В мае 2016 года в нетрезвом виде он оскорблял и угрожал саперной лопатой правоохранителю. За это Обухова осудили по статье о применении насилия в отношении представителя власти.