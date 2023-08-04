Происшествия 04 августа 2023, 17:55 Угрожавшего взорвать заправку в Уфе дезертира арестовали на два месяца Суд Уфы арестовал грозившегося взорвать заправку у Нагаевского шоссе гранатой РИА «Новости»

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В Уфе суд выбрал меру пресечения мужчине, который угрожал взорвать гранату на заправке у Нагаевского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе гарнизонного военного суда.

«Рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу рядовому», — указано в сообщении.

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По данным правоохранителей, обвиняемого арестовали на два месяца.

В среду, 2 августа, на Нагаевском шоссе появился доброволец с гранатой, который сбежал из части в Ростовской области, не доехав до линии фронта. Он грозился взорвать снаряд.

Позже дезертир потребовал привезти на переговоры главу Башкирии Радия Хабирова. После диалога с ним военнослужащий решил сдаться. В Сети появилось видео с перекрытой трассы в Башкирии, где находился мужчина. Также в интернет выложили ролик с разговором главы республики с добровольцем.