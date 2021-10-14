Угрожавшего взорвать вуз в Кургане студента отправили в психбольницу

Сотрудники ФСБ задержали студента, который заявил о своих планах устроить теракт в одном из вузов Кургана. При проверке выяснилось, что над молодым человеком издевались в школе, из-за чего ему даже пришлось лежать в психбольнице.

О задержании студента сообщило Urа.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ. По данным издания, на молодого человека вышли в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Он подтвердил силовикам, что хотел совершить взрыв в вузе, но никакой подготовкой к теракту не занимался. Правоохранители проверили его место жительства, изучили данные в компьютере, телефоне и соцсетях. Оружия, взрывчатых веществ, зажигательных смесей и признаков подготовки к теракту специалисты не обнаружили.

Также было установлено, что в школе у него были сложные отношения с одноклассниками, над ним издевались. Это отразилось на его здоровье, пришлось проходить лечение в психбольнице.

Однокурсники назвали его замкнутым и склонным к депрессии. По их словам, у молодого человека бывали приступы немотивированной агрессии. После проверки студента доставили в областную психоневрологическую больницу. Врачи при первичном осмотре диагностировали у него расстройство личности.