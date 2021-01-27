Угрожавшего взорвать «ВкусВилл» мужчину скрутили охранники

Неизвестный напугал посетителей магазина «ВкусВилл» на северо-востоке Москвы. Он грозился взорвать здание, рассказал источник «360», и не выпускал из помещения ни сотрудников, ни посетителей.

Мужчина, которому на вид около 35-40 лет, зашел в магазин на улице Новодмитровской. Судя по голосу, пьян он не был, но вел себя нервно и казался раздраженным.

«Кричал, что его ребенка кто-то хочет убить, что ему нечего терять. Не выпускал сотрудников, посетителей, мне удалось убежать, пока он отошел ближе к кассам и еще двум людям. <…> Кричал, открыв дверь, что сейчас он взорвет», — рассказал один из очевидцев. Он же вызвал охранников из жилого дома. Те перекрыли проход и вызвали полицию.

Когда послышались звуки сирены, неизвестный выбежал в соседнее помещение, где расположена стоматологическая клиника. Охранники последовали за мужчиной, скрутили руки и прижали к стене. Потом его передали сотрудникам правоохранительных органов.