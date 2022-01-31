Угрожавшего взорвать терминал в Шереметьево задержали

Полиция задержала в московском аэропорту Шереметьево мужчину, который сообщил о наличии у него взрывного устройства. Об этом телеканалу «Звезда» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

По данным ТАСС, 31 января мужчина 1960 года рождения при ходе в один из терминалов сказал, что у него есть взрывное устройство. У задержанного не нашли взрывоопасного устройства.

«Гражданин объяснил транспортным полицейским свой поступок неудачной шуткой. Опасных предметов у него в багаже не обнаружено», — рассказали в ведомстве.

Аэропорт работает в штатном режиме, по факту этого случая начата проверка.