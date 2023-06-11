Эксклюзив 11 июня 2023, 21:28 Угрожавшего выбросить ребенка в окно москвича забрала полиция Источник «360»: москвич угрожал выкинуть ребенка в окно, а попал в отделение полиции РИА «Новости»

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Семейный скандал на юго-западе Москвы привел к тому, что мужчина пригрозил выкинуть в окно четырехлетнего ребенка с 12-го этажа. Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, соседи вызвали на место полицию.

Прибывшие на место стражи порядка не стали разбираться в причинах семейной драмы. Вместо этого они забрали угрожавшего жизни ребенка мужчину с собой для взятия объяснений. Другие подробности происшествия собеседник не привел.