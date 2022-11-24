Эксклюзив 24 ноября 2022, 10:19 Угрожавшего самоубийством мужчину спасли на юго-востоке Москвы Источник «360»: угрожавшего убить себя москвича спасли на 2-й Вольской улице РИА «Новости»

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Мужчина заперся в квартире на 2-й Вольской улице и угрожал, что сведет счеты с жизнью, сообщил источник «360». На место прибыли экстренные службы.

Специалисты вскрыли дверь квартиры. По его источника, жилец разлил внутри горючую жидкость, но сам не пострадал.

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Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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