24 ноября 2022, 10:19
Угрожавшего самоубийством мужчину спасли на юго-востоке Москвы
Источник «360»: угрожавшего убить себя москвича спасли на 2-й Вольской улице
Мужчина заперся в квартире на 2-й Вольской улице и угрожал, что сведет счеты с жизнью, сообщил источник «360». На место прибыли экстренные службы.
Специалисты вскрыли дверь квартиры. По его источника, жилец разлил внутри горючую жидкость, но сам не пострадал.
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Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Полиция
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