Угрожавшего прохожим мужчину задержали в центре Москвы

Столичные полицейские задержали на улице Поварской мужчину с сумкой, который угрожал прохожим. Его отвезли в участок и проверили.

«Гражданин был задержан и доставлен в территориальный отдел внутренних дел. Предметов, представляющих опасность не обнаружено. Проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

СМИ сообщили, что мужчина угрожал взорвать бомбу и с собой у него был какой-то плакат. В полиции не рассказали, что конкретно задержанный собирался сделать. Официального подтверждения информации об угрозах устроить взрыв нет.