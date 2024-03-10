Происшествия 10 марта 2024, 12:51 Угрожавшего оторвать ногу ветерану СВО в Уссурийске задержали СК задержал жителя Уссурийска, угрожавшего оторвать ногу ветерану СВО

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Безработного 30-летнего жителя Уссурийска задержали после угроз участнику спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

«Подозреваемый <…> более 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения в сфере привлечения к труду мигрантов», — передали в Следкоме.

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Он также неоднократно нарушал правила дорожного движения и не оплачивал штрафы.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство». Между потерпевшим и подозреваемым провели очную ставку, сотрудники СК допрашивают свидетелей, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Стычка между задержанным и бойцом СВО произошла 8 марта на парковке возле центрального рынка в Уссурийске. Подозреваемый сыпал угрозами в адрес военного.

Ранее в уссурийские школьники избили военнослужащего и похитили семь тысяч рублей. Все нападавшие — дети из проблемных или неполных семей, он стояли на профучете.