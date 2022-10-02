Угрожавшего однокурсникам студента задержали в Москве | 360°

Происшествия 02 октября 2022, 22:22 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Угрожавшего однокурсникам студента задержали в Москве Ректор РосНОУ Зернов: УФСБ по Москве задержала угрожавшего «устроить резню» студента Pxhere.com

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Студента первого курса Российского нового университета (РосНОУ) задержали после высказанных им угроз. Об этом сообщил ректор учебного заведения Владимир Зернов.

«Оперативники столичного УФСБ задержали 18-летнего <…>, который намеревался „устроить резню“ в стенах РосНОУ», — привело РИА «Новости» слова Зернова.

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Со слов ректора также следует, что только поступивший в университет первокурсник «вел себя вызывающе, высказывал угрозы». Однокурсники юноши сразу же сообщили об этом руководству университета, добавил Зернов.

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Информацию о молодом человеке незамедлительно передали в спецслужбы. Сейчас, по словам ректора, студент находится под стражей.

«Благодаря совместным слаженным действиям руководства университета и УФСБ Москвы угроза предотвращена. Ситуация под контролем», — отметил Зернов.

26 сентября произошла трагедия в школе № 88 в Ижевске. В здание ворвался вооруженный двумя пистолетами мужчина и открыл стрельбу. Жертвами нападения стали 17 человек, еще свыше 20 получили ранения.

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