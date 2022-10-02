Угрожавшего однокурсникам студента задержали в Москве | 360°

Все новости

Мир

02 октября 2022, 23:05

Британия решила купить два судна для защиты подводных трубопроводов

Мир

02 октября 2022, 22:50

Полиция Ирана задержала более 10 участников протестов

Реклама

Эксклюзив

02 октября 2022, 22:27

Русские всегда не готовы к войне, но всегда побеждают

Происшествия

02 октября 2022, 22:22

Угрожавшего однокурсникам студента задержали в Москве

Мир

02 октября 2022, 22:12

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретились в Женеве

Мир

02 октября 2022, 21:55

«Роскосмос» показал утечку газа на «Северных потоках» из космоса

Мир

02 октября 2022, 21:45

Школьниц из США лишили раздевалки после отказа пустить туда трансгендера

Мир

02 октября 2022, 21:42

Словакия изготовит 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 для Украины

Мир

02 октября 2022, 21:27

США пообещали Украине поддержку без ограничения по срокам

Происшествия

02 октября 2022, 22:22

Угрожавшего однокурсникам студента задержали в Москве

Ректор РосНОУ Зернов: УФСБ по Москве задержала угрожавшего «устроить резню» студента

Читать 360tv в

Студента первого курса Российского нового университета (РосНОУ) задержали после высказанных им угроз. Об этом сообщил ректор учебного заведения Владимир Зернов.

«Оперативники столичного УФСБ задержали 18-летнего <…>, который намеревался „устроить резню“ в стенах РосНОУ», — привело РИА «Новости» слова Зернова.

Реклама

Со слов ректора также следует, что только поступивший в университет первокурсник «вел себя вызывающе, высказывал угрозы». Однокурсники юноши сразу же сообщили об этом руководству университета, добавил Зернов.

Реклама

Информацию о молодом человеке незамедлительно передали в спецслужбы. Сейчас, по словам ректора, студент находится под стражей.

«Благодаря совместным слаженным действиям руководства университета и УФСБ Москвы угроза предотвращена. Ситуация под контролем», — отметил Зернов.

26 сентября произошла трагедия в школе № 88 в Ижевске. В здание ворвался вооруженный двумя пистолетами мужчина и открыл стрельбу. Жертвами нападения стали 17 человек, еще свыше 20 получили ранения.

Студенты

Полиция

5

0

0

1

1

2

Реклама

Реклама