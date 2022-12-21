Эксклюзив 21 декабря 2022, 21:25 Угрожавшая самоубийством москвичка пропала у метро Прошкино Источник «360»: девушка пропала после слов о самоубийстве в Москве Pixabay

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В Москве правоохранители разыскивают 21-летннюю девушку. Пропавшая сообщила знакомому, что решила свести счеты с жизнью, сообщил источник «360» в экстренных службах.

Последний раз москвичку видели у метро Прокшино, где она направилась в сторону лесного массива. По данным источника, перед этим девушка написала знакомому, что намерена совершить самоубийство.

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Правоохранители отправились на Филатовское шоссе по маршруту следования жительницы Москвы. Также на место выехали представители «Лиза Алерт».

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UPD: Девушку удалось найти в лесу, ее состояние оценивают как удовлетворительное, Она может иди самостоятельно — сейчас поисковая группа ведет ее к метро.